ミラノ・コルティナ五輪でフリースタイルスキー女子のスロープスタイルに出場し、金メダルを獲得したスイス代表、マチルド・グレモー選手（26）の写真がチームのインスタグラムで公開された。練習で傷を負ったといい、労わる声が集まっている。

「簡単じゃなかった証拠。戦う価値があった証拠！」

スイスのフリースキー代表チームの公式インスタが2026年2月9日に更新され、グレモー選手との共同投稿の形で、金メダルを手にしたグレモー選手の写真が公開された。

写真では、スキーウェアをめくって、数本の線状に赤く太い傷跡が残る脇腹を見せている様子だ。投稿文では下記のように説明している。

「簡単じゃなかった証拠。戦う価値があった証拠！練習で激しく転倒したけど、それでも金メダルを勝ち取った」

投稿は4万1000件超の「いいね」を集め、「わぁ...すごい強さだ！！」「痛っ！！マジでスゴいスキーヤーだな！おめでとう！！！」「苦労なくして成果なし よく頑張りましたね」「素晴らしい出来栄え。本当に良かった！」といったコメントが寄せられている。

グレモー選手は7日のスロープスタイル予選を79.15点で1位通過、9日の決勝でも86.96点でトップとなった。