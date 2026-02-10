ノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒル

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒルが9日（日本時間10日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が131.1点（1回目）、134.9点（2回目）の計266.0点で銅メダルを獲得した。スイス選手と同点となり、銅メダリストが2人並ぶ異例の表彰式の光景が、海外でも話題を呼んでいる。

二階堂は1回目に101メートルを飛び、6位につけた。2回目では106.5メートルの大ジャンプ。この時点でトップに立ったが、その後2選手に抜かれ、グレゴア・デシュバンデン（スイス）と合計点で並んで銅メダルとなった。

表彰式では、銅メダルの位置に2人が並んで上がり、肩を組みながらガッツポーズ。Viessmann FISスキージャンプ ワールドカップ公式Xが「なんというストーリー！ 前代未聞の出来事だ！レン・ニカイドウとグレゴア・デシュバンデンがオリンピックで銅メダルを獲得し表彰台をシェアした！」と記して、写真を投稿している。

異例の光景には他の選手たちも驚いたようで、同様の投稿がされた同公式インスタグラムには、女子ノーマルヒルに出場したアビゲイル・ストレートが「ああああ、これは本当に特別ね」、アレクサンドリア・ルーティット（共にカナダ）が「本当にすごい」とコメント。海外のファンからも「2人ともに祝福を！」「最高に好きな2人！ 2人とも、本当に嬉しい」「レンとグレゴア、おめでとう」といった賛辞の声が届いていた。



