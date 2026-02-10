韓国で、YouTube（ユーチューブ）動画で話題になろうと、全裸の上に加工を少し施しただけの段ボール箱を被った状態で、通行人に自分の体に触れるよう誘導した容疑で有罪を言い渡された20代女性が麻薬容疑で懲役刑を言い渡された。

ソウル中央地方法院（地裁）刑事2単独のチョ・ヨンミン判事は10日、麻薬類管理に関する法律違反（向精）の容疑に問われているイ被告に対し、懲役2年・執行猶予4年、追徴金184万ウォン（約20万円）を言い渡した。あわせて3年間の保護観察と40時間の薬物治療講習の受講も命じた。

イ被告は5回にわたって麻薬類であるケタミンを購入し、覚醒剤（メタンフェタミン）とケタミンをそれぞれ2回・1回使用した容疑で、2024年6月に起訴された。

裁判部は「麻薬類犯罪は国民の健康を害するなど害悪が大きく、再犯の危険性も高いため、厳重な処罰が必要だ」とし、「被告人は何度も麻薬類を取り扱い、警察の調査を受けている最中に再び別の麻薬類を取り扱った」と指摘した。ただし「捜査機関から犯行を認め、本件犯行を犯すまで刑事罰の前歴がない」とし、「他の目的のための麻薬購入の状況がなく、判決が確定した罪と併合罪の関係にあり、同時判決する場合との公平性を考慮しなければならない」と量刑の理由を明らかにした。ケタミンの使用容疑については、犯罪の証明がないとして無罪が言い渡された。

これに先立ちイ被告は、2023年10月にソウル狎鴎亭や弘大などの繁華街で、通行人に箱の中の全裸の胸を触らせた容疑で、昨年9月の控訴審において懲役8月、執行猶予2年を言い渡されている。当時の場面を動画で撮影しSNSに公開したことで、イ被告は「狎鴎亭ボックス女」と呼ばれた。