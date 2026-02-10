メディコス・エンタテインメントから、P.A.WORKS新作オリジナル本格ラブストーリーTVアニメ『永久のユウグレ』より、アンドロイド「ユウグレ」の1/7スケールフィギュアが登場します。

2026年2月6日12:00より、MEDICOS ONLINE SHOPおよびあみあみ限定で予約受付が開始されました。

メディコス・エンタテインメント『永久のユウグレ』ユウグレ

予約受付期間：2026年2月6日（金）12:00〜2026年4月30日（木）

価格：22,000円（税込）

発売月：2026年10月発売予定

販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP、あみあみ

サイズ：全高約240mm（1/7スケール）

材質：PU＆木

セット内容：本体、台座

主人公・アキラの前に現れた謎のアンドロイド「ユウグレ」が初のスケールフィギュアとして立体化されました。

見た目はアキラの想い人であるトワサとそっくりですが、その瞳に宿るのは、人ではない存在が抱いた、あまりにも純粋な「愛」の記憶です。

風に靡く金髪、そしてどこか冷ややかな表情が繊細な造形とやわらかな彩色で表現されています。

衣装や各部にパール塗装が施され、暖色味のある白と水色を基調とした、どこか温かみを感じさせる仕上がりとなっています。

一瞬の仕草に込められた感情の揺らぎまで丁寧に立体化された本作は、物語の余韻をそのまま切り取ったかのような姿です。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典「禁則事項顔＆ブレード」パーツ

MEDICOS ONLINE SHOPでの予約・購入で、特典として「禁則事項顔＆ブレード」パーツが付属します。

透明感のある青緑色の刀身が美しいブレードパーツは、柄の部分がピンクと黒のツートーンカラーで仕上げられています。

表情パーツの差し替えにより、作品の印象的なシーンを再現できます。

繊細な造形と彩色

金髪のロングヘアに青いベレー帽をかぶった「ユウグレ」の表情は、澄んだ青い瞳と柔らかな笑顔が魅力的です。

細部まで丁寧に造形され、キャラクターの繊細な感情表現が再現されています。

青と白を基調とした衣装に、水色の大きな剣を持ち、片手を帽子に添えた印象的なデザインです。

白いニーソックスと青いシューズで統一感のあるカラーリングが施されており、黒い台座に立つ姿は存在感抜群です。

金髪のロングヘアーが風になびく躍動感あふれるポーズが特徴的で、動きのある瞬間を切り取ったような生き生きとした仕上がりとなっています。

原型制作はこば酸、彩色はnamojiが担当しており、プロフェッショナルな技術で丁寧に作り込まれたフィギュアです。

TVアニメ『永久のユウグレ』の世界観を、手元で存分に楽しめる一体となっています。

予約受付期間は2026年4月30日までで、発売は2026年10月を予定しています。

メディコス・エンタテインメント『永久のユウグレ』ユウグレの紹介でした。

よくある質問

Q. 予約受付期間はいつまでですか？

2026年4月30日（木）までです。

Q. 価格はいくらですか？

22,000円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

MEDICOS ONLINE SHOPおよびあみあみ限定で販売されます。

Q. MEDICOS ONLINE SHOPでの購入特典は何ですか？

「禁則事項顔＆ブレード」パーツが付属します。

Q. 発売日はいつですか？

2026年10月発売予定です。

(C)Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS

