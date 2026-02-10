１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５．２９ポイント（０．１３％）高の４１２８．３８ポイントと小幅に続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。対米ドルの為替相場が２０２３年５月以来の元高水準で推移する中、海外マネーの還流も期待されている。中央銀行の中国人民銀行は１０日、人民元相場の対米ドル基準値を前日に続き元高方向へと設定した。人民銀の資金供給もプラス。人民銀は朝方、リバースレポ取引により満期到来分との差引で２０５９億人民元の資金を市中に供給した。ただ、上値は重い。中国ではあす１１日に１月の物価統計、１４日までに同月の金融統計が公表される。様子見ムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）と電子書籍プラットフォームの掌閲科技（６０３５３３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、銅張積層板メーカーの浙江華正新材料（６０３１８６／ＳＨ）が４．０％高、ＩＴ業務アウトソーシングの浙大網新科技（６００７９７／ＳＨ）が３．１％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国ＣＰＵ（中央演算処理装置）大手の海光信息技術（６８８０４１／ＳＨ）が３．６％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．９％上昇し、他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬株もしっかり。浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が４．０％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．７％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が１．７％、浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。通信・ネットワーク株、資源・素材株、銀行株なども買われている。

半面、不動産株はさえない。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が３．６％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．７％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．０％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．９％、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が１．８％ずつ下落した。食品飲料株、公益株、空運株、保険・証券株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．０８ポイント（０．０３％）高の２６５．３１ポイント、深センＢ株指数が０．０７ポイント（０．０１％）安の１２５０．５３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）