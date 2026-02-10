ÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¹³µÄ¤Ç·çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ù12ÏÃ¤¬ÆÍÁ³¡È¹â²è¼Á¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡É¤µ¤ì¤¿Ææ¡Ä2025Ç¯Ëö¤Î»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÆ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¡¢ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¾×·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÂè12ÏÃ¡ÖÍ·À±¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ï1967(¾¼ÏÂ42)Ç¯12·î17Æü¡£
¡¡¸½ºß¸ø¼°¤Ë¤Ï¡Ö·çÈÖ¡×°·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢·çÈÖ·èÄê¸å¤ÎºÆÊüÁ÷¤ä¥½¥Õ¥È¼ýÏ¿¤¬°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È¸¸¤ÎºîÉÊ¡Éá¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤³¤Î12ÏÃ¤Ï¡¢³¤Â±ÈÇ¥½¥Õ¥È¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢°ãË¡¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â»þÀÞ¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¡ÊÆ°²è¤Ï¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¡£
¢¡1967Ç¯¤Î±ÇÁü¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÊÂ¤Î²è¼Á¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î12ÏÃ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤®¤ë±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤Â±ÈÇ¤Ê¤É¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ìÎ®ÄÌ¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢Åö»þÃ¯¤«¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤³°ÊüÁ÷ÈÇ¡Ë¤ò¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÊ£¿ô²ó¥À¥Ó¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ½Ð²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤½¤ì¤é¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡Ë¡£
¡¡12ÏÃ¤¬¹ñÆâ¤Ç·çÈÖ°·¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¸å¤Î1970Ç¯¤Î¤³¤È¡£
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬ÃÏ¥Ç¥¸²è¼Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÅê¹ÆÈÇ¤Ï¡¢Â¾¤Î²ó¤ÈÆ±´ð½à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¤¤¤ä4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤ä¥¹¡¼¥Ä¡¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤â¤¯¤Ã¤¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ê¤Ä¤Þ¤ê½é²óÊüÁ÷»ëÄ°»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ä¶¤è¤ê¤âåºÎï¤Ê±ÇÁü¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢ËÜÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏAI¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´ûÂ¸¤Î±ÇÁü¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ê¤â¤Î¤ËÀ¸À®¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÁ§º÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆæ¤¬Â¿¤¯ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤½¤³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¡12ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¡×¤ÎÊÌÌ¾¤¬ÌäÂê¤Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡ÙÂè12ÏÃ¤¬¡ÈÉõ°õ¡É°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò´ÊÃ±¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢1970Ç¯Åö»þ¡¢»ùÆ¸¸þ¤±»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±§Ãè¿Í¡Ê¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¡Ë¤Î²òÀâ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ±¤¬³Ë¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¤Ï¡¢ÃÏµå¿Í¤Î·ì±Õ¤òÏÓ»þ·×·¿¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¿¯Î¬¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¡¢ÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¤è¤ê¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿±ßÃ«¥×¥í¤¬Åö³ºÏÃ¿ô¤ò·çÈÖ°·¤¤¤È¤·¡¢ÊüÁ÷ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡ÊÂ¾ÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖµÛ·ì±§Ãè¿Í¡×¡Ö¤¤å¤¦¤±¤Ä¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡×¡ÖÈïÇúÀ±¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¡¡¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÈïÇú¼Ô¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï°ìÀÚÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥±¥í¥¤¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¾¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¼Ò²ñÅª¼å¼Ôº¹ÊÌ¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÂº½Å¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÃí¹ð¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÉ½µ¤·ÊüÁ÷¤ä¥½¥Õ¥È²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢70Ç¯Åö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·çÈÖ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡Åö»þ¤Î½Ð±é¼Ô¤â²ò¶Ø¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡ÙÂè12ÏÃ¤¬¡ÈÉõ°õ¡É°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò´ÊÃ±¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢1970Ç¯Åö»þ¡¢»ùÆ¸¸þ¤±»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±§Ãè¿Í¡Ê¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¡Ë¤Î²òÀâ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ±¤¬³Ë¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¤Ï¡¢ÃÏµå¿Í¤Î·ì±Õ¤òÏÓ»þ·×·¿¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¿¯Î¬¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¡¢ÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¤è¤ê¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿±ßÃ«¥×¥í¤¬Åö³ºÏÃ¿ô¤ò·çÈÖ°·¤¤¤È¤·¡¢ÊüÁ÷ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡ÊÂ¾ÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖµÛ·ì±§Ãè¿Í¡×¡Ö¤¤å¤¦¤±¤Ä¤«¤¤¤¸¤å¤¦¡×¡ÖÈïÇúÀ±¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¡¡¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤Ð¤¯À±¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÈïÇú¼Ô¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï°ìÀÚÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¥¹¥Ú¥ëÀ±¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥±¥í¥¤¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¾¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¼Ò²ñÅª¼å¼Ôº¹ÊÌ¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÂº½Å¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÃí¹ð¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÉ½µ¤·ÊüÁ÷¤ä¥½¥Õ¥È²½¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢70Ç¯Åö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·çÈÖ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
