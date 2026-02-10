「男が見たらすぐ“クズ男”だとわかるのに…」女性だけが騙されてしまう「過剰にやさしい男」の“真の目的”とは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆女性が語る“やさしいムーブ”はたいてい演技
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回は「どうして女ってクズ男の“エセやさしさ”を見抜けないのか？」という疑問を抱える松田慎太さん（仮名・男性・28歳）からの質問。
「僕は姉が2人いるので女性の話を聞くのが得意で、よく女友達から恋愛相談を受けるんです。それで、女の子の恋愛の悩みを聞いていてよく思うのは、『なんでそんな男を“やさしい人”って勘違いしてんの？』っていうこと。
女の子たちが『彼はこういうところがやさしいんだ』って語っている場合、“やさしいムーブ”とされているその男の言動は、たいていはただの演技の可能性があって、本当の意味でのやさしさとは違うなって思うことが多いんです。
例えば、女の子の要望に応えたデートをしてあげたりとか、体調の悪そうな子に心配する言葉を掛けたりとか、そんなものはクズ野郎でも恋愛の基本さえ学んでいれば誰でもできることなんですよ。
僕だけじゃなく同性の男同士ならたぶん見抜けるはずなんですけど、なぜか女は騙されてる。なんでなんですかね？」（慎太さん）
◆めちゃくちゃ“手前”の“浅いやさしさ”？
恋愛相談を生業としている筆者も慎太さんと同じように、男性の“エセやさしさ”を見抜けない女性が多いことを、常々実感しています。
結論を言うと、その理由は、めちゃくちゃ“手前”の“浅いやさしさ”を、本当のやさしさだと思い込んでいる女性が一定の割合でいるからです。
念のためお伝えしておきますが、もちろん女性のなかにも本当のやさしさをきちんと理解している人は多いですし、クズ野郎の“エセやさしさ”を看破できる女性は多いです。
けれど残念ながら、一定数の女性は男の薄っぺらい演技を見破れず、しょうもない男をやさしい人だと思い込み、傷つけられているケースが多々あります。
では、なぜそういった女性たちが見抜けないかというと、「やさしい言動をしている人」＝「やさしい人」だと、短絡的に結びつけてしまっているからでしょう。
◆「やさしい言動をしている人」≠「やさしい人」
少々ややこしいかもしれませんが、「やさしい言動をしている人」が「やさしい人」だとは限らないのです。
わかりやすく例を挙げると、女性の体だけが目的のチャラ男ならワンナイトを達成するまでは、女性の要望に応えたり気遣ったりする“やさしいムーブ”をするわけです。
女性の資産を狙った結婚詐欺師も大金を引っ張ってくるまでは、同じように“やさしいムーブ”をしまくります。
言わずもがな遊び目的のチャラ男も大金目当ての結婚詐欺師もクズです。でも、“やさしいムーブ”はします。むしろ、めちゃくちゃします。
“手前”の“浅いやさしさ”は、女性を口説く教科書の1章目に載っているような基本的なことで、本当の意味でやさしい人間じゃなくても、簡単に演技でできてしまうもの。
