立民系ベテラン落選

中道改革連合は８日投開票の衆院選で、公示前の１６７議席から４９議席に大きく減らす惨敗を喫した。

党は１３日に代表選を行い、新執行部を発足させて特別国会に臨む構えだ。ベテランらが相次いで落選したことで人材は払底しており、党勢の立て直しに向けた道のりは険しい。（原新、伊福幸大）

野田共同代表と斉藤共同代表は９日、記者会見し、大敗の責任を取り、代表を辞任する意向を表明した。野田氏は「何となく時代遅れ感が２人にはつきまとった。有為な中堅・若手のもとで、新しい体制作りをしていきたい」と強調した。

衆院選には立憲民主党出身者ら２０８人と、公明党出身者２８人が出馬したが、両者の明暗は分かれた。

立民系は小選挙区での苦戦が目立ち、小沢一郎、安住淳、枝野幸男、岡田克也各氏ら民主党政権時代に党幹部や閣僚を務めた重鎮が落選した。小選挙区での勝利は野田氏ら７人だけで、比例選を含めた当選者は２１人にとどまった。

これに対し、公明系は比例選単独で出馬し、いずれも上位で優遇された結果、２０２４年衆院選で得た２４議席から４議席積み増し、出馬した２８人全員が当選した。

中道改革の比例選の得票数は計１０４３万票で、２４年衆院選で立民と公明両党が獲得した１７５２万票を大きく下回った。立民出身者は「新党を作っても得票は１足す１は２にならなかった」と悔やんだ。

今後は代表選の行方が焦点となる。立民出身者の一人はこの日、記者団に「小選挙区で勝利した人が代表選に出馬するべきだ」と指摘し、立民出身者の立候補に期待を寄せた。

早速動きも出ており、立民元幹事長の小川淳也氏は高松市で記者団に「極めて中心的な最前線に立つ決意だ」と述べた。立民元代表の泉健太氏も京都市で記者団に「これから話し合う」と語った。両氏を含む立民出身の中堅はオンラインで会談し、結束して党運営に臨む方針を確認した。

立民系と公明系の結束も課題となる。両党の参院議員は新党に合流しておらず、代表選は衆院選で当選した４９人の投票で行われる見通しだ。公明系が全体の５７％を占めるだけに、公明側の動向に注目が集まる。

また、２７年に統一地方選、２８年に参院選を控える中、衆院選の敗北を受け、中道改革への合流に二の足を踏む議員が出る可能性もある。立民系からは「衆院選は公明に譲りすぎて、恩恵がなかった」と恨み節が漏れており、新党の一体感の醸成も急務となる。