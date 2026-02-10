全国的に「呼びかけ」続くも…

国土交通省 和歌山河川国道事務所の公式SNSアカウントが、「雪道のノーマルタイヤによる走行により事故が複数発生しております。走行の際は必ず冬用タイヤの装着、チェーンの装着（携行）をお願いします」と、トラブルを発生させた車両の写真とともに投稿しました。この投稿を見たSNSユーザーからは多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが「大迷惑でふざけた危険行為」をしたヤバイ車両の全貌です

同公式アカウントをはじめ、降雪などが予想される国道事務所の公式SNSアカウントは、再三にわたり「スタッドレスタイヤを装着したうえで雪道を走る」ように投稿を繰り返してきました。これは危険であることに加え、ノーマルタイヤ装着車がスタックすることで、他の車両の通行を妨げる“迷惑行為”となるためです。そのようななか、今回のノーマルタイヤ車両による事故が発生してしまいました。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは当該車両のドライバーに対する批判が集まっており、「自分が実際に痛い目みないと何もわからんタイプだな」「免停＆罰金100倍ぐらい取っても良いと思うの。周囲に対して危険が大き過ぎる」「あのさぁ こんなタイヤで雪道走れると思ってんの？ふざけてんの？」「大迷惑だ」といったコメントが公式アカウントへ寄せられています。