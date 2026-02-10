犬が自信満々なときにみせる行動4つ

犬は言葉が話せないものの、表情や行動でポジティブな感情を伝えることがあります。愛犬の感情のバロメーターを知りたい飼い主さんも多くいるのではないでしょうか。まずは、犬が自信満々なときにみせる行動4つを見ていきます。

1.余裕のある振る舞いをみせる

心にゆとりのある犬は、どこか余裕のある振る舞いを見せるものです。周囲の音や犬の吠え声に過剰な反応をせず、落ち着いて行動を取ることができます。

初めて見る物や行く場所にも怖がったり怯えたりせず、冷静になって「これは何だろう？」と観察するような、頼もしい姿を見ることもできるでしょう。

2.堂々と歩く

犬の自信にあふれた気持ちは、歩き方にも表れます。背筋や尻尾をピンと伸ばして頭は高く上げ、一定のリズムで力強く歩きます。

飼い主に褒められたあとや気に入った人の前で堂々と歩く犬はたくさんいるので、よく観察してみてください。

3.真っ直ぐ相手を見つめる

キリッとした表情で真っ直ぐに相手を見つめる犬は、自信にあふれていることが多いです。得意なゲームに挑戦しているときや、自分の中で何かを達成したときなどに見つめてくることがあります。

それが成功とは思えない出来事でも、「どうだ！」とばかりに「ドヤ顔」を見せてくる犬もいますよね。そんな愛犬の自信満々の態度に、笑ってしまう飼い主さんもたくさんいるようです。

4.積極的にコミュニケーションを取る

自信がある犬はほかの人や犬に対して、積極的にコミュニケーションを取る行動をみせます。精神的にも安定しており、むやみに吠えたり攻撃的になることも少ないです。

自分よりも小さな人や犬にお腹をみせて遊びに誘う犬の姿も見られますが、これも自信と安定した精神の表れだといえるでしょう。

愛犬のやる気を出させるために飼い主ができること

愛犬のやる気を引き出し、自信のあふれる行動を取ってほしいと願う飼い主さんも少なくはないでしょう。ここでは、愛犬のやる気を出させるために飼い主ができることをご紹介します。

小さな成功を積み重ねる

犬の自尊心を高めるには、成功体験をさせることが重要です。ハードルが高いチャレンジは犬にプレッシャーを与えやすく、失敗によるトラウマを与えかねません。

そのため、犬には小さな成功を積み重ねさせることが大切です。必ず成功できる「待て」や「お座り」などを繰り返し行い、自信をつけさせましょう。

犬が不得意なことや嫌がることは避けて、喜びを一緒に共感できることを優先してみてください。

犬の気持ちを尊重する

飼い主さんは、日頃から愛犬の気持ちを尊重するように心がけましょう。成功をしたらすぐに「よし！」と褒めてあげて、安心感を与えることが自信を与えるコツです。

「愛犬に怒ってしまってばかりいる」と感じている人は、叱る機会を減らす工夫を行います。犬の手が届く範囲に物を置かないようにするなど、イタズラしにくい環境を整えましょう。

飼い主の顔色を伺ってばかりでは自らの決断ができなくなり、自尊心もうまく育ちません。愛犬をよきパートナーとして扱い、日頃からコミュニケーションを深めて信頼関係を築きましょう。

まとめ

犬の自信満々な行動の多くは、精神的に安定している状況に現れます。愛犬のポジティブな感情を引き出すのは、飼い主さんの接し方次第ともいえるでしょう。

愛犬の不安そうな表情が気になる飼い主さんは、この機会に日頃のコミュニケーションを見直してみてはいかがでしょうか。ぜひ愛犬のプラスの面に着目しながら接してみてください。