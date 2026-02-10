「東京駅改札外」ランキング2位　19種類もの餃子が揃う本格中華、酒が進んで楽しい！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、2位だった『餃子百珍 一味玲玲』を紹介します。

気軽な風情と絶品餃子の数々に楽しいが止まらない！

ここには気の置けない仲間や食いしん坊の友人を誘って来たくなる。なぜなら、あっちのテーブルでは赤ら顔の年配紳士が大盛り上がりだし、そっちは食欲にまっしぐらの女子グループ。店内にあふれる笑顔と賑わいに、こちらの気分まで高揚してくるから。もちろん客をそうさせるのは旨い料理があればこそだ。

伊太利餡餃子880円、中国発酵白菜と春雨の炒め巻き990円

『餃子百珍 一味玲玲』（手前）伊太利餡餃子 880円 餡にたっぷりのチーズと生バジルを練り込んだ新作餃子 （奥）中国発酵白菜と春雨の炒め巻き 990円 白菜をじっくり漬け込み発酵させた酸味で爽やかな味わい

看板を張るのが手作り餃子たち。コロンとキュートなそれに齧りつけば、皮の中から肉汁がピュピュッと勢いよく飛び出してくる。しかも、トマトにレモン、ラムパクチーなど変わり種も含め19種類もあるから、あれこれ頼んでベストワンを探ってみたくなる。

さらに手作りの発酵白菜を使った炒め物など大連出身の店主によるガチめの料理も上々とくれば、酒が進まぬはずがない。

目いっぱいの楽しさとおいしさで堂々の2位獲得！

『餃子百珍 一味玲玲』店主 神山玲さん

店主：神山玲さん「宴会には飲み放題付きのコースがおすすめです」

［店名］『餃子百珍 一味玲玲』

［住所］グランスタ八重洲 地下1階

［電話］03-6273-4434

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩3分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

