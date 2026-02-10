１月の札幌圏の記録的な大雪で、およそ７０００人が新千歳空港に滞留した問題を受け、ＪＲ北海道は２月１０日に会見を開き、ホットラインの体制見直しなど改善策を発表しました。



（ＪＲ北海道鉄道事業本部 山北一郎安全推進部長）「２５日の場面においては（担当者が）本社で対応していて、指令室にいるほうが間違いなく状況を把握できて伝えることができる」



１月２５日の札幌圏を襲った大雪では、およそ７０００人が新千歳空港で足止めする事態となりました。





この問題について、北海道エアポートはＪＲに異例の申し入れをしていましたが、ＪＲ北海道は情報提供などが遅れ一連の事態を招いたとして改善策を発表しました。機能していなかったホットラインについては、これまでの課長クラス２人で担当していたものを、１月３１日から部長クラスを含む４人に体制を強化。また、輸送障害が発生した際は、ホットラインの担当者を指令室に滞在させるとしています。（ＪＲ北海道鉄道事業本部 山北一郎安全推進部長）「部長クラスで対応した方が動きは速い、判断もしやすいというのはある。ホットラインの担当が指令室にいることでリアルタイムに運行状況を把握できるので、そこで対応するほうが、いろいろと情報提供ができる」北海道エアポートは１月３１日以降のＪＲの対応について、「しっかりと丁寧に対応していただいている」としています。