メジャー経験もある元ソフトバンク・和田毅氏（44）が自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。3月に始まるWBCの日本代表でキーマンになる投手と個人的に注目している投手の名前を挙げた。

和田氏は投手陣について「全員いい投手なのでこの選手が一番というのはない」としながらも「その中でもやっぱり山本由伸投手になっちゃいますね」と、投手陣を引っ張る存在としてドジャースの右腕をキーマンに挙げた。

試合結果を左右するような投手は？

和田氏は「曽谷龍平投手かな」と、オリックスの25歳左腕を挙げた。

「彼の持ってるボールの強さ。しなやかな腕の使い方からあんな力強いボールが来るんだっていう、本当にいい投手」と絶賛した。

WBCでの役割として、「オリックスでは先発をやってますので、第2先発の可能性もある」と、球数制限のあるWBCで重要になるポジションも予想した。

和田氏は「同じ左（投手）なので、ちょっとひいき目になっちゃうかもしれないんですけど、真っ直ぐの強さ、変化球の鋭さに是非注目してもらいたい」と、推していた。