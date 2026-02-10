◇NBA（2026年2月9日）

NBAウルブズは、9日（日本時間10日）に本拠地でホークスと激突。第4Q開始早々に乱闘騒ぎとなった。その他にもホーネッツVSピストンズ戦でも大乱闘が起こった。

第4Q開始早々に事件は起こった。途中出場だったホークスのムハメド・ゲイが、ウルブズのナズ・リードとマッチアップ。ゲイはスクリーンを狙ったリードを後ろから突き飛ばして倒してしまう。リードはすぐに立ち上がってゲイと一触即発。胸ぐらをつかみ合う乱闘になった。両チーム総出で仲介したものの2人は退場処分となった。試合はウルブズが138―116で完勝した。

この日は、ホーネッツVSピストンズでも大乱闘が起こった。27年ぶりの9連勝中のホーネッツだったが、第3Q途中に事件が起こった。残り7分9秒にホーネッツのムサ・ディアバテとピストンズのジェイレン・デューレンのマッチアップ。デューレンがドライブインを狙うと、ディアバテが激しい守備でデューレンを止めて反則の笛が吹かれた。

その瞬間に2人は一触即発。さらにパンチを出すなど両チームの仲間も参戦する大乱闘に発展した。結果的にピストンズからデューレン、アイザイア・スチュワート、ホーネッツからディアバテ、マイルズ・ブリッジズと計4人が退場となった。試合はピストンズが勝利してホーネッツの10連勝を阻止した。