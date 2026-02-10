リップスティック・バイン（学名「エスキナンツス・アクミナトゥス」）に近づく鳥/Jing-Yi Lu

（CNN）植物学者のジンイー・ルー氏は台湾の大学で学んでいたときに、地元の植生を記録し始めた。特に注目したのは「リップスティック・バイン」と呼ばれるつる性植物。台湾では短い筒形をした黄緑色の花を咲かせる。

アジアのほかの地域でリップスティック・バインといえば、細長い筒形の真っ赤な花で知られる。花粉を運ぶのは主にタイヨウチョウという、細長いくちばしを持つ鳥だ。黄緑色の花が咲く種類もアジア各地にみられるが、タイヨウチョウのいない台湾に赤い花の種類は育たない。

ルー氏は台湾の種類について、なぜ赤い花の仲間と違う姿なのか、タイヨウチョウがいないなら何が花粉を運んでいるのかを調べることにした。

一般に植物が別の地域へ移動し、いつも花粉を媒介していた動物がいなくなると、その植物は順応するために代わりの動物が媒介できるよう進化する。この過程は、花粉媒介者に合わせて新たな種が形成されるという「グラント・ステビンスの進化モデル」で説明されている。

ルー氏は、リップスティック・バインがアジア大陸から台湾へ渡り、現地の生物が花粉を運べるよう短い花に進化したという仮説を立てた。だが同氏と生物学者3人のチームがリップスティック・バインのDNAを解析したところ、予想外の結果が出た。グラント・ステビンスのモデルに反し、進化は台湾へ移動する前に起きていたことが分かったのだ。

米シカゴ大学の博士課程在籍中にこの研究を率いたルー氏は、「本当に驚いた」と当時を振り返る。同氏は現在、シカゴにあるフィールド自然史博物館の研究員を務めている。

「古典的なモデルによる単純な予測とは異なる結果が出たため、代わりになる説明を見つける必要があった」（ルー氏）

こうして進化モデルの例外を取り上げた研究結果は先月、植物学専門誌「ニューファイトロジスト」に発表された。

変わり種はどのように進化したか

黄緑色の花が咲くリップスティック・バインの学名は「エスキナンツス・アクミナトゥス」（和名：ナガミカズラ）。フィールド博物館の報道発表によると、インド北部やヒマラヤ山脈、ベトナム、タイ、中国南部や台湾などに広く分布している。

研究チームが自動撮影カメラを設置して台湾での花粉媒介者を調べたところ、大陸で花粉を運ぶ鳥より短いくちばしを持つ、さまざまな鳥が訪れていることが分かった。大陸でも同じように、くちばしの短い鳥が黄緑色の花の花粉を運んでいた。またタイヨウチョウも赤く長い花だけでなく、黄緑色の短い花にくちばしを差し込んでいた。

チームはさらに、リップスティック・バインのDNAを抽出、解析して系統樹を調べた。すると、黄緑色の花が咲く種類は大陸で枝分かれしていたことが分かった。大陸の種類はくちばしの長いタイヨウチョウという花粉媒介者がいたにもかかわらず、もっと幅広い媒介者を受け入れる短い花を咲かせるように枝分かれし、進化していたことになる。

研究チームを率いたフィールド博物館の植物学者、リチャード・リー氏は「単純な説明は当てはまらないことが分かった」と語る。「昔ながらの花粉媒介者がまだ存在するのに、どうしてほかの媒介者に乗り換え、新たな種に進化するのかは、結局のところなぞのままだ」

チームの仮説によれば、過去数百万年のどこかの時点で大陸のタイヨウチョウが減少したため、リップスティック・バインがほかの花粉媒介者を求めて進化したとも考えられる。ただしリー氏によると、タイヨウチョウがいなくなった時期があるという直接の証拠はない。

今回の研究に参加していない米カリフォルニア大学サンタクルーズ校のキャスリーン・ケイ教授は、「グラント・ステビンスのモデルは花粉媒介者が種の分化を促すこともあり得るという単純なモデルだが、この過程を裏づける実例は極めて少ない」と指摘。「研究者が詳しく調べて、こういう意外な結果が出るのもうなずける」と述べた。

ルー氏によると、チームは植物の進化や種の分化に花粉媒介者が果たす役割をさらに詳しく解明するため、今もリップスティック・バインや近縁種の研究を続けている。黄緑色の花の起源が大陸にあることは分かったが、その進化が台湾でなく、大陸で起きた理由についてのなぞは残ったままだ。

米コーネル大学のチェルシー・スペクト教授はこの研究について、「グラント・ステビンスのモデルが示す仮説を検証し、事実はもっと複雑だと結論づけたことに大きな意味がある」と評価した。

リー氏によると、チームは4000時間以上にわたり花粉媒介者を観察するなかで、ネズミ類の来訪をベトナムで記録した。リップスティック・バインの花粉をネズミ類が運ぶ事例が確認されたのは初めてだという。チームは今後、追加の成果についても論文を発表する構えだ。

ケイ氏は電子メールを通し、「私たちは食物や衣服、住居、医薬品、文化的な慣習、装飾、さらには精神的健康など、多くの面で植物に依存している」と強調。「したがって、人々が植物の多様性について理解を深めることには基本的な価値があると確信している。私たちが地球をこれほどの速さと規模で変容させている現状では、なおさらのことだ」と述べた。