阪神が11日の紅白戦メンバー発表 ドラ５・能登が先発 近本、大山、伏見らが今キャンプ初実戦
「阪神春季キャンプ」（１０日、宜野座）
休日のこの日、１１日に行われる紅白戦の出場予定メンバーが発表された。
紅組の先発は伊藤将。白組は７日のシート打撃でアピールしたドラフト５位・能登（オイシックス）が抜てきされた。
近本や大山の主力選手や、日本ハムから新加入の伏見らが今キャンプ初実戦を迎える。
スタメンとベンチ入りメンバーは以下の通り。
【紅】（先攻・一塁ベンチ）
１番・中堅 高寺
２番・三塁 木浪
３番・二塁 谷端
４番・左翼 前川
５番・ＤＨ 濱田
６番・捕手 伏見
７番・遊撃 小幡
８番・右翼 小野寺
９番・一塁 元山
投手 伊藤将
〈ベンチ入りメンバー〉
岩貞
今朝丸
湯浅
梅野
山田
井坪
コンスエグラ
【白】（後攻・三塁ベンチ）
１番・中堅 近本
２番・遊撃 ディベイニー
３番・右翼 森下
４番・三塁 佐藤
５番・一塁 大山
６番・ＤＨ 糸原
７番・捕手 坂本
８番・二塁 熊谷
９番・左翼 中川
投手 能登
〈ベンチ入りメンバー〉
石井
伊藤稜
石黒
長坂
嶋村
百崎
戸井
岡城
西純