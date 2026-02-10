タレント梅沢富美男（75）が10日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。衆院選で大勝した自民党の高市早苗首相の消費税対策について私見を述べた。

高市早苗首相は消費減税をめぐって「悲願だった」「26年度内でやりたい」などとと語っていた。だが選挙中に税源についての明確な説明はなされなかった。9日の会見では、給付付き税額控除について言及したが、開始時期については不透明だった。

MC宮根誠司から「要はお財布の問題で、出ていくお金と入っていくお金をちゃんとやっていかないと。ただただ消費減税やりますよって言われても」と投げかけられ、梅沢は「やっぱり僕ら毎日生きてるわけですから。本当に2年後、1年後についてやりますよって言われても『おい、どうしてくれるんだよ』って話になりますよね」と返答。

続けて「国民会議もいいですけど、そういう細かいことがあるんだったら、1党政権で頑張ってちょうだいと。これだけの票をもらったんですから。さっさとやらないとこれ、まずい話になりますよ」と訴えた。

さらに財源を巡って「他のお金から持ってくるからって、他のお金から持ってきたら苦しくなりますよなんてことは、そんなの国民だって分かってますから。今、苦しいのを何とかしてほしいと思ってるでしょ」と言葉に力を込めた。