馬場ふみか、胸元ざっくりジャケット姿に視線集中「大人の色気すごい」「ため息が出るほど綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の馬場ふみかが2月9日、自身のInstagramを更新。ジャケット姿を公開した。
【写真】30歳女優「大人の色気すごい」胸元ざっくり大胆な姿
◆馬場ふみか、素肌輝くジャケット姿披露
馬場は「FETICO 2026 F／W COLLECTION」「The Contours of Grace」とウィメンズブランドによる秋冬コレクションのテーマを添え、コーディネート写真を投稿。首元にはパールがあしらわれたオフホワイトのチョーカーを付け、胸元がざっくりと開いた黒のジャケットを着用した美しい素肌が輝くショットを披露した。
◆馬場ふみかの投稿に「大人の色気すごい」と反響
この投稿は「美しすぎる」「大人の色気すごい」「上品さとセクシーさのバランスが最高」「ため息が出るほど綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】