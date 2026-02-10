STU48石田千穂、卒業発表 5月に卒業コンサート開催へ「みんなと一緒に見てきた景色 掴んだ夢は私にとって一生の宝物」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/10】STU48の石田千穂が、グループを卒業することが分かった。2月10日、公式サイトにて発表された。
サイトでは「STU48 石田千穂 卒業のご報告」とし、「本日2月10日（火）STU48 SHOWCASE LIVEにて石田千穂が卒業発表をいたしました」報告。「最終活動日・卒業公演・ファンレター受付は、日程が決まり次第お知らせいたします」とし、「最終活動日まで、石田千穂の応援をよろしくお願いいたします」と伝えている。
サイトには本人のコメントも掲載されており、石田は「本日SHOWCASE LIVEにて卒業を発表させていただきました。15歳から約9年間本当にお世話になりました」と改めて報告。「アイドルを目指すきっかけとなった大好きな48グループが地元にでき1期生として携われたことは私の人生の中でかけがえのない出来事です」と記した。
続けて「応援してくださる皆さんのあたたかい言葉や熱い声援に何度も救われました」とファンへの思いをつづり、「たくさんのアイドルがいる中で私を見つけてくれてそして選んでくれて本当にありがとうございました。みんなと一緒に見てきた景色掴んだ夢は私にとって一生の宝物です」と感謝。「そしてありがたいことに、卒業コンサートを2026年5月31日（日） Kanadevia Hall（カナデビアホール／TOKYO DOME CITY HALL）にて開催させていただきます」と伝え、「9年間の感謝 そしてSTU48の魅力を最後まで全力でお届けします。ぜひ見届けていただけたら嬉しいです」と伝えている。
石田は2002年3月17日生まれ、広島県出身。2017年3月にSTU48第1期生オーディションに合格し、同年5月にお披露目。2019年にはAKB48の56thシングル「サステナブル」で、初のAKB48 シングル表題曲選抜メンバーに選出された。STU48でも、「独り言で語るくらいなら」「花は誰のもの？」「息をする心」など、多数の楽曲でセンターに抜擢。写真集も2作発売しているほか、映画「コーヒーはホワイトで」（2024）、舞台「転生したらスライムだった件-魔王来襲編&人魔交流編-」など、女優としても活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆石田千穂、2017年にSTU48第1期生合格
石田は2002年3月17日生まれ、広島県出身。2017年3月にSTU48第1期生オーディションに合格し、同年5月にお披露目。2019年にはAKB48の56thシングル「サステナブル」で、初のAKB48 シングル表題曲選抜メンバーに選出された。STU48でも、「独り言で語るくらいなら」「花は誰のもの？」「息をする心」など、多数の楽曲でセンターに抜擢。写真集も2作発売しているほか、映画「コーヒーはホワイトで」（2024）、舞台「転生したらスライムだった件-魔王来襲編&人魔交流編-」など、女優としても活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆全文
STU48 石田千穂 卒業のご報告
本日2月10日（火）STU48 SHOWCASE LIVEにて石田千穂が卒業発表をいたしました。
最終活動日・卒業公演・ファンレター受付は、日程が決まり次第お知らせいたします。
最終活動日まで、石田千穂の応援をよろしくお願いいたします。
以下、本人からのコメントを掲載いたします。
----
本日SHOWCASE LIVEにて卒業を発表させていただきました。
15歳から約9年間本当にお世話になりました。
アイドルを目指すきっかけとなった大好きな48グループが地元にでき1期生として携われたことは私の人生の中でかけがえのない出来事です。
まだ幼く人生経験も少なかった私は悩んで立ち止まってしまうこともありました。そんな時に応援してくださる皆さんのあたたかい言葉や熱い声援に何度も救われました。
そしていつも支えてくださったスタッフの皆さんメンバーのみんなにも心から感謝しています。心強いメンバーがたくさんいるのでこの先のSTU48を私も一人のファンとして楽しみにしています。
たくさんのアイドルがいる中で私を見つけてくれてそして選んでくれて本当にありがとうございました。みんなと一緒に見てきた景色 掴んだ夢は私にとって一生の宝物です。
そしてありがたいことに、卒業コンサートを2026年5月31日（日）Kanadevia Hall（カナデビアホール／旧TOKYO DOME CITY HALL）にて開催させていただきます。
9年間の感謝そしてSTU48の魅力を最後まで全力でお届けします。ぜひ見届けていただけたら嬉しいです。
残り少ない時間ですが最後までどうぞよろしくお願いします。
STU48 石田千穂
