小雪「メイクは必ずオフ」撮影終わりの私服ショットが話題「自然体なのにレベチ」「大人の余裕を感じる」
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の小雪が2月9日、自身のInstagramを更新。ノーメイクの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳女優「お肌がピカピカ」すっぴんの撮影後ショット
小雪は「『パン恋』撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット」とつづり、俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）の撮影後の全身ショットを投稿。「この日はあたたかゆったり素材のブラックレイヤーコーデでした。メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！」と日常のこだわりを明かして、スマートフォンを手に歩く自然体な姿を公開している。
この投稿には「ノーメイクでも雰囲気が別格」「自然体なのにレベチ」「大人の余裕を感じる」「私服センスが素敵」「お肌がピカピカ」「美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
