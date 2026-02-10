サッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、結婚4周年で夫婦ショット公開「美男美女すぎて眩しい」「お似合いの2人」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】モデルの由布菜月が2月9日、自身のInstagramを更新。夫であるサッカー日本代表の上田綺世選手との夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中・サッカー日本代表の美人妻「美男美女すぎて眩しい」大きなバラの花束抱えた夫婦ショット
◆由布菜月、結婚4周年を報告
由布は「4th wedding anniversary 去年一緒にいるときに少し早めにお祝いした」と結婚4周年を迎えたことを報告。「なかなか当日一緒に過ごせることないけど、いつも味方でいてくれてありがとうー！！5年目もよろしくねー！」と上田選手への感謝を綴り、大きな赤いバラの花束を抱えて寄り添い合う、4、5年前の貴重な夫婦ショットを載せている。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「結婚4周年おめでとうございます！本当にお似合いの2人」「見ているだけで幸せになれる最高の笑顔」「美男美女すぎて眩しいです」「これからも理想の夫婦でいてください」といった声が寄せられている。
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月10日に自身のInstagramにて第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
