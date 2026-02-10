俳優パク・ボゴム、“朝鮮時代の風流王子”に変身！端麗な姿を収めた新作映画のスチール公開

映画『夢遊桃源図』（原題）で首陽（スヤン）大君と安平（アンピョン）大君に扮した俳優キム・ナムギル、パク・ボゴムの姿が公開された。

去る2月9日、配給会社Plus Mエンターテインメントは、公式SNSを通じて映画『夢遊桃源図』のスチールを公開した。

【写真】パク・ボゴム、韓服姿で麗しき“貴公子オーラ”全開

同作は、夢のなかの美しくも奇妙な風景を収めた絵画「夢遊桃源図」が完成した後、それぞれ異なる「桃源」を夢見ることになった兄弟、首陽と安平の物語を描いた映画だ。

世宗（セジョン）の息子の安平大君が夢で見た理想郷、桃源の風景を画家の安堅（アンギョン）に説明し、3日間で完成させた絵画「夢遊桃源図」を中心に、ドラマチックな運命を迎えた朝鮮王朝の瞬間を映し出す。

キム・ナムギルは、王になる欲望を持つ首陽役を演じた。首陽は、絵画「夢遊桃源図」を通じて、弟の安平の欲望を読み取ろうとし、次第に残酷に変貌していく人物だ。キム・ナムギルは首陽役を通じて、徐々に自らの野心に目覚めていく人物の変化から、安平への疑念と不安に苦悩する内面まで、多彩な表情を見せる予定だ。

（写真＝Plus Mエンターテインメント）左からキム・ナムギル、パク・ボゴム

また、パク・ボゴムが演じる安平は、美を愛し、芸術作品の収集を楽しみ、朝鮮を代表する書家であり、詩・書・画に長けた芸術家として“朝鮮の風流王子”と呼ばれた人物だ。パク・ボゴムは、夢で見た美しい楽園を具現したかった安平役を通じて、再び観客の心を掴む見通しだ。

なお、『夢遊桃源図』の演出は、韓国で観客動員数1000万人を突破した映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』などを手掛けたチャン・フン監督が担った。撮影を終えた『夢遊桃源図』は、ポストプロダクションを経て、公開日を調整する予定だ。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。