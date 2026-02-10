【アジア蹴球リサーチ】ヴィッセル神戸が警戒すべきFCソウルの刺客4選+1

ヴィッセル神戸は本日（2月10日）、ホームのホームの神戸市御崎公園球技場で行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節で、韓国のFCソウルと対戦する。

【写真】リンガード退団FCソウルで警戒すべき「アンデルソン」

6日のJ1百年構想リーグ開幕戦では京都サンガF.C.と90分で1-1で引き分け、PK戦で4-1と勝利した神戸。ACLEはすでにノックアウトステージ進出が確定しており、リーグステージは第6節まで終えて4勝1分1敗の勝ち点13で東地区単独首位を走る。

対するFCソウルは2勝3分1敗の勝ち点9で5位。ほかに蔚山（ウルサン）HD FC、江原（カンウォン）FCが出場している韓国勢の中では最高順位にいるが、敗退の可能性も残されているだけに、ノックアウトステージ進出へ負けられない一戦となる。

Kリーグが今月28日に開幕するため、今回の神戸戦が2026年シーズン最初の公式戦となるFCソウル。そんな彼らで警戒すべき“刺客”を「4+1」人で紹介しよう。

フアン・アントニオ・ロス（29）

中国の天津津門虎から新加入した身長188cmのスペイン人センターバック。バルセロナの下部組織ラ・マシア出身で、バルセロナBではかつて神戸にも在籍したセルジ・サンペールともチームメイトだった。FCソウルでプレーするスペイン人選手としては、元セレッソ大阪のMFオスマル以来2人目。FCソウルの新たなDFリーダーとして最終ラインをけん引する。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）フアン・アントニオ・ロス

コロンビア人の新ストライカー。自国のユースを経てスポルティング、ボアヴィスタ、エストリル・プライアなどポルトガルのクラブを渡り歩き、2024年にKリーグ2部の城南（ソンナム）FCに加入。昨季にリーグ戦38試合17ゴールで2部年間ベストイレブンに選出される活躍を披露し、今年1月1日にFCソウルへの加入が発表された。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）レオナルド・ルイス

韓国の世代別代表で2021年東京オリンピックや2023年杭州アジア競技大会、A代表で2022年カタールW杯を経験したアタッカー。2021年夏から2025年まで全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースに在籍し、昨季は全北現代の国内2冠（Kリーグ1部、コリアカップ）に貢献。自身もKリーグ1部の年間ベストイレブンに選ばれた。神戸とは全北現代時代、2022年ACLの準々決勝で対戦しており、当時は全北現代が延長戦の末3-1で勝利している。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ソン・ミンギュ

韓国代表で2018年ロシアW杯や2025年E-1選手権を経験したウィンガーで、昨季からFCソウルに所属。ムン・ソンミンもソン・ミンギュ同様に全北現代でプレーした選手であり、神戸との2022年ACL準々決勝では延長後半ATにダメ押しの3点目をマーク。得点後には両足で飛び跳ねる独特なゴールパフォーマンス「管制塔セレモニー」を披露し、Jリーグファンの注目を集めた。ちなみに、管制塔セレモニーは韓国の人気配信者「GAMST」のダンスを真似たもので、対戦相手を問わず得点時には基本的に踊っている。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ムン・ソンミン

セレッソ大阪、北海道コンサドーレ札幌、京都サンガF.C.に所属してJ1通算151試合、J2通算66試合に出場した元韓国代表GK。昨季は京都所属でシーズン前半にリーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合のみの出場にとどまり、夏にKリーグ2部のソウルイーランドFCへ移籍し出場機会を増やした。ク・ソンユンにとって今回がキャリア初のACL。FCソウルの新たな正守護神として、まずは慣れ親しんだ日本の地での活躍が期待される。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）ク・ソンユン

中2日の13日にはV・ファーレン長崎とのJ1百年構想リーグ第2節を控える神戸は、すでに突破確定のACLEリーグステージ残り2試合をどう戦うか。対戦相手のFCソウルに関するさらなる情報は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。