苺配合率40%の『濃苺ショコラ』でまるごと包んだ春限定のシュガーバターの木が登場【シュガーバターの木】

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、2026年2月12日から『シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド』(5個入･8個入)を順次販売開始する。

【商品画像はこちら】苺配合率40%の『濃苺ショコラ』でホワイトショコラサンドをまるごと包んだ『シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド』

〈苺配合率40%の『濃苺ショコラ』をかけた春限定仕様〉

苺の季節に合わせて毎年発売している春の定番『いちごショコラ』をかけたシュガーバターサンドの木。2025年からは、フレッシュで甘酸っぱい“濃苺(こいちご)ショコラがけ”にリニューアルしている。

シュガーバターが香るさくさくとした食感のホワイトショコラサンドを、苺配合率40%の『濃苺ショコラ』でまるごと包んだ。ホワイトショコラと濃苺ショコラの組み合わせで、「いちごミルク」のような味わいが楽しめる。

◆シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド

【価格】

5個入:928円、8個入:1,382円(各税込)

【販売店】

･2026年2月12日〜4月中旬ごろ

シュガーバターの木 (大丸東京店･西武池袋店･そごう横浜店･ジェイアール名古屋タカシマヤ店･JR上野駅店･JR大宮駅店･羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店)、パクとモグ 小田急町田店、JR東京駅 銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐(改札内)

･2026年2月13日〜4月中旬ごろ

シュガーバターの木 阪急うめだ店･博多阪急店

【通販情報】

･2026年2月12日10:00〜

公式オンラインショップ「パクとモグ」･パクとモグスイーツショップ 楽天市場店･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

･2026年2月13日10:00〜

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

■シュガーバターの木 公式サイト