【マジアベーゼ 第二形態】 受注期間：2月10日～4月8日 2027年1月 発売予定 価格：27,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「マジアベーゼ 第二形態」を2027年1月に発売する。受注期間は4月8日まで。価格は27,800円。

本製品は、アニメ「魔法少女にあこがれて」より、「マジアベーゼ」がロードエノルメとの戦いで発現した第二形態の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

大きく舌を覗かせてサディスティックな威圧感を醸し出す表情は大胆かつフェティッシュな造形と彩色で表現。大きく翻る衣装は柔らかさと鋭さを併せ持つシルエットで構成しており、露出と覆い隠す要素が絶妙なバランスで存在することで、見る者の視線を自然と誘導する背徳的な雰囲気を生み出している。

紫を基調とした髪はクリアパーツを活かした透明感のある彩色とグラデーションによって空間に広がるような奥行きと軽やかさを表現し、金色の角や装飾にはパール塗料をふんだんに使用することで艶やかな質感を持たせ、彼女の捕食者的な威圧感と官能性を際立たせている。

また余裕を感じさせる妖しく微笑む表情パーツも付属するため、マジアベーゼの多面的な魅力を再現できるほか、一部パーツは取り外しもできる。

「マジアベーゼ 第二形態」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm

(C)⼩野中彰⼤・⽵書房／魔法少⼥にあこがれて製作委員会