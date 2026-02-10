【書評】『教祖の履歴書 もしも世界的教祖を起業家にたとえたら』／尾登雄平・著／東洋経済新報社／1980円

【評者】津村記久子（小説家）

美術展覧会を観に行く仕事をしている関係で宗教画はよく見るのだが、なんで同じ人物が繰り返し描かれるのだろうと考えているうちに、これはもしかしたら、現代で言うファンアートなのではと思い至った。

本書を読むと、世俗的な人気を元に獲得した信者たちによって運動を維持する宗教というものにはカルチャーや企業の側面があり、それがどのようにして一般市民に浸透していくのかが、当時の様子と、それを下敷きにした現代的なストーリーラインから理解できるようになっている。

各教祖の人生もまた、本人たちの遍歴にプラスして、現代の起業家のキャリアパスの様相で語り直されることによって、より想像しやすく身近な像になっている。取り上げられるのは、キリスト、ブッダ、ザラスシュトラ、マーニー、孔子、空海、ルターの七人だ。たとえばルターの章での、贖宥符の販売をコンプライアンス違反としてルターが内部告発した、とする解釈は、本書のトーンとしてわかりやすいと思う。

本書の興味深さは、教祖の人生、その死後に活躍する弟子たちに与えた影響の質、そしてそれらの現代企業版の解釈が絶えず対照されることによって、「こういう認知のされ方の戦略がある」「こういう生き方が弟子たちに衝撃を与え強い組織を作る」といったことが立体的に見えてくることにある。罪を一身に背負って命を捧げた者、権力者に近付いて保護を求めた者、不器用だがただ愛された者など、教祖は多種多様だ。

〈突き詰めると「どうやって他人を納得させるか」という話に収斂されるのではないでしょうか〉とあとがきにはある。教祖の履歴書の「保有スキル」欄の、どれかは実践できそうなのではないか。「誰かにわかってもらってうまくやっていく」ことが必要な人には、持ち帰るものが多い本だと思う。

※週刊ポスト2026年2月20日号