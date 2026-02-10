テレビ中継などで、本来、写っているはずがないものが見えていることや、主題と関係がない人や物が写っていることを「見切れる」と呼ぶことがある。見切れることを避けるために、自分が写っていると分かるとカメラを避けたり、移動することが多いが、フジテレビ系列で全国に生中継された「日本大相撲トーナメント 第50回大会」で見切れていた芸人の狩野英孝は、堂々と写り続けた。臨床心理士の岡村美奈さんが、見切れていた狩野に対して苦笑しながらも受け入れている声がSNSで目立ったのはなぜなのかについて分析した。

【写真】番宣パーカーを着る狩野英孝とサンド伊達

＊ ＊ ＊

なぜそこに彼が！？ 2月8日、両国国技館で開催された「日本大相撲トーナメント」の第50回大会の生中継。砂かぶり席からマイクを握ってレポートを始めた元小結遠藤の北陣親方の真後ろに映り込んだのは、お笑い芸人の狩野英孝だった。

これがやたらと動くのだ。大人しくじっとしていないから、狩野にしか目がいかない。北陣親方の真後ろでピースサイン、サンドウィッチマンと一緒にMCを務める冠番組『かのサンド』（フジテレビ系）の文字が入ったパーカーを着て、番組のステッカーで顔の汗？をおさえる。目立ちすぎるその仕草に北陣親方の話が耳に入ってこない。人の視覚には静止しているものより、動いているものに注意が向きやすいという性質があるため、彼の動きに注意が引っ張られてしまうのだ。

ちゃっかり勝手に番宣しているのかと思った人もいたのだろう。だが、前に座る北陣親方は後ろで彼が何をしようと、ツヤツヤした顔に柔和な表情を浮かべたまま、前を向いて話し続けている。その後、カメラが切り替わり、再び北陣親方が映し出されると、真後ろに座っていたのはお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおに変わっている。彼も番組のパーカーを着用、どうやら本当に番宣だった。

こういう便乗の番宣は、近ごろ視聴者に嫌われることが多く、今回も一部の相撲ファンからは「大相撲のトーナメントを楽しみにしていたお相撲好きとしては残念」という指摘があったという。相撲ファンなら、静かに座って観戦していてくれ、そう言いたいだろう。

もし先に狩野ではなく伊達が映り込んでいたら、番組のパーカーを着ている彼を親方の後ろに発見しても、その反応は「彼も相撲観戦に来たのだな」ぐらいで終わったかもしれない。だが狩野を見れば、何かしでかしそうだと思うだろう。

そこでの狩野は強烈だった。大相撲の土俵近くという厳かな場で、解説する親方のすぐ後ろで、番組名が見えるようステッカーを正面に向け、それで顔を拭くという突拍子もない仕草を恥ずかしげもなく一生懸命に見せる。ネット上にはその姿に釘付けになった、「目立ちすぎ」、「親方に失礼」という声も上がったが、真面目に番宣しようとする様子がかえって間が抜けて見えたのか、呆れて笑えたのか、おおむね面白がられたようだ。

日本人は自虐ネタが好きだといわれる。Fiom合同会社のシンクタンクZ-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）の調査研究レポートによると、Z世代はダメな部分や弱さ、失敗などを笑いにすることに面白さを感じやすく、自虐や愚痴に共感し、不完全さや誰も傷つけない笑いが好まれるという。メディアを見ていても、真面目に真剣にひたむきに取り組んできた後に出てくるような、計算のない天然の自虐ネタが好まれる。そこに悪気や皮肉、悲観が混じるとウザくなるし、計算や意図が見えると興ざめしてしまう。コンプライアンスが厳しくなってからは、他人の真似をして笑うという他虐的なネタは敬遠され、毒を吐いても人を傷つけないネタやしゃべりが好まれる。

ナルシストキャラでイケメンを猛烈にアピールして笑いを誘ってきた彼は、明るい自虐ネタで笑えるリアルに”変な人”の一人。自分をさらけ出し笑ってもらう、楽しんでもらうという狩野の明るい笑いは、今の時代が求める笑いに合っているのだろう。