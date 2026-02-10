「ファイナルファンタジーXII」より「フラン」の1/6.5スケールフィギュアが2027年3月発売！
【ファイナルファンタジーXII フラン】 受注期間：2月10日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：44,000円
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、フィギュア「ファイナルファンタジーXII フラン」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は44,000円。
本製品は、スクウェア・エニックス×グッドスマイルカンパニーが共同で贈る「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクター達をそれぞれのシンボリックな姿で魅力的に表現した新たなスケールフィギュアシリーズより、第三弾として「ファイナルファンタジーXII」に登場する「フラン」を、1/6.5スケールでフィギュア化したもの。
弓を肩にかけ佇むその姿が、劇中の印象をそのままに、精緻に再現されたフィギュアとなっている。
「ファイナルファンタジーXII フラン」仕様：塗装済みフィギュア スケール：1/6.5スケール サイズ：全高 約330mm
※画像はイメージです。
※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。