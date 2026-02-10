世界最大級の海賊版サイトの運営者を日本の団体が特定し、中国の広西チワン族自治区に住む40代運営者が2025年11月に摘発されていたことが公表された。その海賊版サイトは60ものドメインを使って日本の漫画などを無断で掲載し、月間のアクセス数は最大3億5000万ににのぼっていたが、1月19日までにサイトは閉鎖されたという。日本のコンテンツ、知的財産を守る活動には頭が下がるばかりだが、ある特定の分野では積極的な防衛活動が難しい状態にあるという。ライターの宮添優氏が、インディーズで違法ダウンロードや海賊版に抵抗している事業者たちについてレポートする。

【写真】広西チワン族自治区

＊ ＊ ＊

これまでセンシティブとされてきた対中関係の問題に、次々と言及する高市早苗首相。態度を硬化させた中国は、春節を前に改めて、日本への渡航について控えるよう自国民に「呼びかけ」し、主要航空会社は「日本行き」便のキャンセルに追加の費用が掛からないと発表した。まさに日中情報戦の様相だが、意外なところで、もう一つの「日中戦」が展開されているという。

「リリースされた瞬間から違法ダウンロード（DL）が始まり、即座に違法サイトへと転載され、瞬く間に世界中に拡散される。目の前で作品が盗まれ、商売される様子を黙って眺めるしかない状況です」

消え入りそうな声で筆者の取材に答えるのは、その業界では「大手」とされる映像制作会社幹部だ。日本の成人向け動画が違法ダウンロードされ、違法視聴がとくに蔓延るようになったのはこの十数年こと。当初は「出来ては消えるいたちごいっこの状態が長く続いた」というが、この数年は、固定化された「違法サイト」が林立するようになり、通報しても「消えない」状況が続いているという。

「違法DLや違法サイトの運営の多くに、中国系事業者が関与していることはすでに判明しているが、司法当局も国も、扱われているコンテンツの内容がおおっぴらに言いづらいからなのか、速やかには動いてくれない」（映像制作会社幹部）

「我愛台湾」や「64天安門」などの透かし入り

たとえそれが成人向けコンテンツであっても、日本の大事な知的財産だと主張できるはずだが、業界大手ですら有効な対抗手段をとることができずにいる。だが、意外なことに「インディーズ」とよばれる、新興の映像制作者らが反撃を試みているという。

「映像にあらかじめ『我愛台湾』や『64天安門』などの透かしを入れるんです。こうすることで、中国系の違法DL者、配信者をけん制する目的です」（映像販売会社幹部）

とはいえ、中国事情に詳しいテレビ局デスクはこうした「反撃」の効果を限定的と指摘する。

「確かに、中国人ユーザーが習近平政権を否定するようなメッセージ入りのコンテンツを所持していることがバレると、何らかの罪に問われる可能性はある。一方、中国からアクセスできないはずの日本のポルノは現地で大人気。法律を破ってでも見たい人たちですから、検閲を回避するシステムにも精通している。この程度で中国ユーザーがへこたれるとは思えない」（テレビ局デスク）

もちろん日本側も黙ってはいない。透かしでもダメならと、今度は「クマのプーさん」を模した習近平のロゴマークや、台湾国旗が常時配置されるようになったという。いわゆるインディーズ作品に携わる映像制作会社代表が解説する。

「とにかく業界は対中国。映像に習近平の顔が常時表示されているわけですから、中国人はぎょっとするでしょう。ただ、正規に購入してくれるユーザーからは不評のよう。それはそうですよね。習近平の顔がちらついて、コンテンツに集中できるはずがない」（映像会社代表）

日本男児としては、思わず「がんばれ」と声をあげたくなるような状況だが、コトはそう単純でもないと続ける。

「頼もしいんですけど、反撃をしている事業者にも問題がある場合が多いんですよ。例えば、ホストに騙され、スカウト経由で出演せざるを得なくなった女性が出演している作品をいくつも出しているといったような」（映像会社代表）

密かに繰り広げられているもう一つの「日中戦」。その結末に、局地的な注目が集まっている。