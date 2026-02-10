卵がなくても“卵かけご飯”が完成？ ドンキ「秒でどこでもTKG!?」が大バズりしたワケ
大きな「ド」の文字が印象的な、ドン・キホーテのオリジナル商品ブランド「情熱価格」。思わず手に取ってしまうような意外性がありながらも、実用性の高いラインナップが魅力のブランドです。
今回紹介する「秒でどこでもTKG!?」は、2025年に公式TikTokで驚異的な再生数を記録し、大バズりしたことで知られている商品。卵がなくてもご飯さえあれば「卵かけご飯」を手軽に再現できるため、その手軽さが人気の理由となっています。
◆アイディアが斬新！「秒でどこでもTKG!?」とは
“TKG”の愛称でも親しまれている卵かけご飯は、生卵に醤油をかけてかき混ぜ、ご飯にかけるだけと手軽なメニュー。「これがなくても家で簡単にできるのでは？」といった声も聞こえてきそうですが、お弁当やアウトドアなど、どこでも食べられるというのが同商品の最大の魅力なんです。
「秒でどこでもTKG!?卵かけ風ご飯のたれ」647円（税込）は、1袋8個入り。手を汚さずに片手で簡単開封できるポーションパック（コンビニでアメリカンドッグ等を購入した時にもらえる、ケチャップとマスタードが入った小型の二連ポーション容器と同じもの）になっていて、卵ベースのたれと醤油ベースのたれが1つになっています。
◆常温で長期保存可能というのが◎
こちらの商品を購入したのは、2025年11月22日。商品に記載されている賞味期限は2026年6月だったので約7か月後です。
常温保存可能なので、「どこでもTKG」の名前通りアウトドアやお弁当に気兼ねなく持って行けるのが便利です。特にキャンプなど屋外では卵を持って行くときに割れないようかなり気を遣うので、持ち運びに気を遣わず、さらに場所も取らないのが◎。
あくまで卵かけご飯（風）なので、添加物などが気になる方は成分表示を確認してから購入することをおすすめします。
◆「卵かけ風ご飯のたれ」実際のお味は？
用意するものは、温かいご飯と本品だけ！ 片手でプチッと折るだけで2種類のソースを同時にかけることができます。力もいらないので子どもでも簡単にかけられるのが嬉しいです。
卵ソースと醤油ベースのたれはとろみのあるソースで、ご飯によく絡みます。
かき混ぜてみると、ご飯1膳分にまんべんなくいきわたりました。白身部分がない黄身だけのようなねっとり感で、かなり濃厚な味わいです。醤油ベースのたれは、かつおぶし、昆布、牡蠣、しいたけのエキスがブレンドされた出汁入りなので味に深みがあるのがとっても美味しい！ 普段食べている、醤油をかけるだけの卵かけご飯とは、また違った美味しさがありました。
学校や会社はもちろん、子どもの遠足にも役立ちます。“家で食べるもの”と思っていた卵かけご飯がいつでもどこでも食べられるとなれば、TKG好きにはたまりませんね！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
