観光地の神奈川県箱根町で、寒波によって水道管が凍結し広い地域で断水が発生しています。

箱根町によりますと、10日午前9時半から、観光施設が集まる湯本地区などで断水が発生しています。これは寒波の影響で町内の複数の上水道管が凍結し、破裂したことで漏水が起きたのが原因とみられています。

現時点で温泉施設への影響は確認されていませんが、箱根湯本駅の近くにある飲食店などでは断水が発生しています。

箱根町民

「五十何年ここにいるけど初めて。早めに復旧してもらいたいですね。お年寄りとか、そういう人がいると動けないから」

箱根町・上下水道温泉課 担当者

「皆さんの生活に欠かせない水道の供給ですので、なんとか早い段階で改善したいと考えています」

町内では一般家庭などおよそ1300世帯に影響が出ているということで、町は4か所に給水所を設置し、水のため置きを呼びかけています。

箱根町は午後4時ごろから水道の供給を一時的に開始するとしていますが、町では先月1か月で観測された降水量が2.5ミリと少なく、配水池の水量が下がっているため、10日夜にも再び断水する可能性があるということです。