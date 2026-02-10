¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÉº¤¦ÊÌ¤ì¤Îµ¤ÇÛ¡Ä¥µ¥ï¤Î¸ª¤òÊú¤¯¥È¥¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¤ì¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¯¡Ò11ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ó
¥µ¥ï¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï11Æü¡¢Âè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÂè93²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤Ë¹ð¤²¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¡£ÍâÄ«¡¢·Þ¤¨¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔ°Â¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ä¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¶Ó¿¥¡£½Ð·Þ¤¨¤¿¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¡¢¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡¢±«À¶¿å»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤Ï·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¥¿¥¨¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤¬ÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¸ª¤òÊú¤¯»Ñ¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£