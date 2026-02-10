タレントの堀ちえみ（58）が、体のメンテナンス後に撮影した自撮りショットを投稿。様々な反響が寄せられた。

【映像】「タレ目の施術」後の堀ちえみ

これまでにも大掃除をしたバスルームやキッチンの様子、外出時のカジュアルコーデなど、日常の様子を発信している堀。

2026年1月27日には「今回はタレ目の施術」というタイトルのブログを投稿し、「まつ毛パーマのメンテ。1カ月に1度のペースで通ってます！今回は、前回の緩やかなカールと同じく…なんだけど。少し違い、目ぱっちり見せながら、タレ目に見せるデザイン」と、その様子を紹介していた。

「別人だよ」メンテナンス後の自撮りショットに反響

2月9日に更新したブログでは、体のメンテナンスをしたことを明かし、スッキリとした表情が印象的な自撮りショットを投稿。

「気持ち良かったです。ボディーマッサージと脚のマッサージ、首に肩に腕。そしてフェースに目の周りの疲れをケア。最後にヘッドマッサージとスパ。全身スッキリした！凝り固まった悪いもの、全部落とせたって感じ！スーッキリ」

ファンからは、「ヘッドスパ受けたあとのちえみちゃんは目力があり、別人だよ」

「スッキリ、さっぱりですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）