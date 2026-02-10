元AKB48で女優の篠田麻里子（39）が10日、TBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）に出演。AKB時代の「つぶすつもりで来て」発言について話した。

篠田はAKB時代の2012年、27枚目シングルの選抜メンバーを決める「第4回選抜総選挙」で5位に。スピーチでは「つぶすつもりで来てください」と後輩を鼓舞した。

これについて、篠田は「“つぶすつもりで来てください”ってとこだけ切り取られるんで、前後が伝わっていない部分があるんですけど。一緒にグループを盛り上げたいという気持ちと。下剋上じゃないけど先輩たちを超して形にするほうが面白くないかなって気持ち」と真意を説明した。

「AKBって大所帯なんで何百人っている。選抜に入る入らないで、そこでも1つの戦いみたいなのがある。もう入れないなって思うと、どんどん自分が疲弊していってしまう。そういう子たちも見てると、多分もっと先に大変なことはあるだろうなって思ったんで、盛り上がっていこうよっていう気持ち」と語った。