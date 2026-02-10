◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

積雪の影響で８日からの代替開催となった１０日、Ｇ１につながるマイル重賞に１６頭が出走し、７番人気のマジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は道中最後方からの競馬で、１２着に敗れた。当レース５勝の歴代最多勝利記録を持つ武豊騎手は２０１８年リスグラシュー以来のＶを狙ったが、更新はならず。

同馬は２４年夏に２連勝で札幌２歳Ｓを制覇し、昨年５月のＮＨＫマイルＣでは頭差２着。昨秋以降、富士Ｓ１０着、前走のマイルＣＳで８着に敗れて以来の一戦だったが、白星はつかめなかった。

２番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が勝利した。勝ちタイムは１分３２秒２。

４番人気で岩田望来騎手騎乗のラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が２着。３番人気で高杉吏麒騎手騎乗のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）が３着だった。

武豊騎手（マジックサンズ＝１２着）「折り合いに専念しましたが、今日は反応が悪かった」

津村明秀騎手（エルトンバローズ＝１３着）「マイルだと思ったより前に行くことができず、中途半端なポジションになってしまいました。そのうえ、直線で広いところに出すことができず申し訳ない気持ちです」

吉田豊騎手（メイショウチタン＝１４着）「自分の競馬はしました。前は直線で耳を絞ったりしていましたが、今日はホライゾネットの効果で、出なかったのは良かったと思います。楽に行かせてもらえる展開になれば、もう少しやれると思います」

横山武史騎手（ブエナオンダ＝１５着）「この枠は厳しかった。リカバリーはうまく行ったけど、斤量も楽ではなかったですし、長く滞在するなど色々ありました」

小崎綾也騎手（ヤマニンサルバム＝１６着）「センスのいい馬ですね。マイルにも対応してくれましたし、リズムも良かったです。ここを使って変わってほしいです」