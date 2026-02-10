次期日銀理事候補、2月にも国会提出へ＝ロイター



ロイター通信は、政府関係者4人を引用し、日本政府が日本銀行政策委員会の理事候補を今月中に国会に提出する方針だと報じた。



この理事候補は3月31日に任期満了となる野口氏の後任となる。野口氏は専修大学元経済学教授で、2021年4月から日銀理事を務め、政策正常化に慎重なハト派の一人として知られ、「慎重なアプローチ」を主張してきた。政府は野口氏の後任候補を2月25日にも国会に提出し、3月末の空席を埋める予定。候補者は衆参両院の承認を得る必要がある。また、6月には中川氏の任期が終了する予定であり、2つの主要な委員ポストについて後任を指名する必要がある。

