◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

積雪の影響で８日からの代替開催となった１０日、Ｇ１につながるマイル重賞に１６頭が出走し、３番人気のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は首、首差の３着に敗れ、レース史上初の連覇を逃した。デビュー３年目の高杉吏麒騎手は３４度目の重賞挑戦だった。

同馬は定年解散した栗東・河内洋厩舎に所属していた昨年２月の当レースを菅原明良騎手の手綱で重賞初勝利。高杉騎手と初タッグだった前走のマイルＣＳでは１５番人気で３着と好走していた。

２番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が勝利した。勝ちタイムは１分３２秒２。４番人気で岩田望来騎手騎乗のラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が２着だった。

高杉吏麒騎手（ウォーターリヒト＝３着）「良い雰囲気で直線を迎えられましたが、その後に大きな接触があった影響で、つながりが悪くなり止まってしまいました。力は見せてくれましたが、残念です」

岩田康誠騎手（シャンパンカラー＝４着）「ゲートなどにちょっと難しいところがある馬だけど、さすがＧ１馬という感じ。この馬のリズムで運ばせると爆発力がある。まだ良化の余地はありますね」

三浦皇成騎手（シリウスコルト＝５着）「マイルにしてメリハリがついたレースができました。この中間にまたがってコンタクトが取れていましたし、出来の良さも分かっていました。最後にいい脚を使ってくれて、マイルならけっこうやれそうです」

戸崎圭太騎手（ウンブライル＝７着）「具合は良かったです。ゲートは出ましたが、外枠のぶん、ポジションが取れませんでした。直線は他の馬を気にしてブレーキをかけているような感じもありました」

佐々木大輔騎手（レッドモンレーヴ＝８着）「ブリンカーをつけていたぶん、ゲートで落ち着きがなかった。それでも態勢は整いましたが、ゲートを伸び上がる感じで出てしまった。ただ、展開はいい形でしたし、４角では前をのみ込む勢いがありましたが、それを持続することができませんでした」

レイチェル・キング騎手（サクラトゥジュール＝９着）「普段は返し馬でうるさいが、落ち着いていて雰囲気は良かった。直線はスペースが開くまでに時間がかかったけど、そこからはいい脚を使ってくれた。年齢のわりに頑張ってくれています」

菅原明良騎手（オフトレイル＝１０着）「今日は５９キロで東京のマイルもどうかと思っていました。安田記念を見据えて、はまり待ちではなく、流れに乗ったしっかりとした競馬をしようと思っていました。この競馬だと１４００メートルの方が良さそうです。マイルなら、もう少しためたほうがいい印象を持ちました」

原優介騎手（エンペラーズソード＝１１着）「もまれ弱いと聞いていましたが、そのような感触は受けなかったです。他馬に合わせてＧＯサインを出して一瞬、あるかと思いましたが、自分のタイミングで動いていった方が良かったのかもしれません」