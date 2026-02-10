俳優の窪田正孝が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール 贈呈式」にビデオメッセージを寄せた。

１９４６年に日本の映画産業の発展に寄与し、映画の楽しさを伝えることを目的に創設された同映画賞。窪田は「宝島」（大友啓史監督）での演技が評価され、助演俳優賞を受賞した。スケジュールの都合で出席できなかったが、ビデオメッセージで登場。「『宝島』は沖縄という地で丸焦げになりながら大変な撮影をしてきた。沖縄の歴史をみんなで伝えられて、迫力あるシーンがたくさんある。こうやってひとつの形として評価いただけたことをうれしく感じています」と感謝。

続けて「（作品に）参加できたこと、心からうれしいですし、役者をやっていて良かったなと思います。これからも精いっぱい、仕事を頑張っていきたいなと思います」と意気込んだ。

同賞は窪田の他に、「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗が受賞。スポニチグランプリ新人賞には「愚か者の身分」（永田琴監督）で林裕太、主演俳優賞には「国宝」（李相日監督）の吉沢亮が輝いた。