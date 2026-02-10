テスタ、株で爆損の水谷隼に困惑「指数売りダメって言ったのに…」 ケタ違いのスクショに反応
専業投資家のテスタが10日、自身のXを更新。株でケタ違いの含み損を抱える東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼に対して反応した。
【画像】気になる！ケタ違いのマイナス…水谷隼が買って爆損した株
テスタとは経済番組で共演している水谷は最近、FXで「約2100万プラスでした」と告白していたがが、8日に「明日大損する未来が見える (2枚目は自主規制…)」とスクショを投稿。日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有しており、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を報告していた。
同銘柄は日経平均株価に連動するもので、上がれば株価が下がり、下がれば株価が上がり、9日の日経平均株価の爆上げを受け同銘柄は爆下げ。これに水谷は「完全に終わったなぁ…みんなおめでとう 来年また会いましょう」と嘆いていた。
テスタはこのX投稿に反応し、「前会った時指数売りダメって言ったのに…」と困惑しながら、過去にアドバイスしたことを説明した。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
