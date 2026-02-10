お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、一部政治家の発言に苦言を呈した。

西野は「選挙前になると、一部の政治家が『税金はお金持ちから取る』という言葉を口にします」と切り出すと「選挙権を持つ人の99％は、いわゆる『お金持ち』ではありません。この言葉に票集めの意図が含まれていること自体は、選挙という仕組み上、理解できなくもない。ただ、それでも、この表現は一線を越えています。なぜなら、税金は本来『取るもの』ではなく、『託されるもの』だからです」と語る。

また「税とは、国民が社会の未来を信じ、『この人たちなら、より大きな価値にして返してくれるだろう』と期待して預ける、運用資金です。つまり税は、コストではありません。投資です」とし「その意味で、国は本来、世界最大のファンドマネージャーでなければなりません」と私見を展開した西野。

「運用資金を託される側が、『取れ』という動詞を使った瞬間、関係性は壊れる。そこには『増やして返します』という覚悟が存在しない。投資の世界で、『とりあえず金を出せ。成果は後で考える』と言う運用者が、信頼されるはずがありません」とし「増税に賛成か反対か、という話以前に、政治家自身が『国民から運用資金を預かっている』という意識を持てていないことが、最大の問題です。言葉の選び方には、もう少し慎重であってほしいと思います」と苦言を呈していた。