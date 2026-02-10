元水泳の飛び込み選手、馬淵優佳さん（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。競泳男子で五輪（オリンピック）3大会連続出場した夫の瀬戸大也（31）との離婚を発表した。

2人は17年に結婚。2児に恵まれた。馬淵さんはタレントとしてテレビにも出演している。夫の瀬戸も自身のSNSで離婚を発表した。

▽馬淵の発表全文。

応援してくださる皆様へ私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます。

今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります。

関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います。

馬淵優佳

▽瀬戸の発表全文。

いつも応援して下さる皆様へ

私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます。

これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

瀬戸大也