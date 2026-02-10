１１日と１２日の主なマーケットイベント １１日と１２日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎２月１１日



○経済統計・イベントなど



００：００ 米・企業在庫

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※建国記念の日の祝日で日本市場は休場



◎２月１２日



○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，山パン<2212>，明治ＨＤ<2269>，サントリＢＦ<2587>，キオクシア<285A>，ＪＴ<2914>，ネクソン<3659>，楽天Ｇ<4755>，住友ゴム<5110>，三菱マ<5711>，しずおかＦＧ<5831>，ニッパツ<5991>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，コクサイエレ<6525>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，日産自<7201>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，ゼンショＨＤ<7550>，ユニチャーム<8113>，サンリオ<8136>，東建物<8804>，西武ＨＤ<9024>，光通信<9435>，ＳＢＧ<9984>ほか



出所：MINKABU PRESS