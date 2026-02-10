株式会社GENDA GiGO Entertainmentとアソビシステム株式会社による複合エンターテイメント施設『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』（以下、『KML』）が、2月13日にグランドオープンとなる。

グランドオープンに先立ち2月9日に開催された記者会見に、モンスターガール出身のFRUITS ZIPPER 真中まなをはじめ、CANDY TUNE 村川緋杏、福山梨乃がゲストとして登壇した。

真中は「昔、初めてKAWAII MONSTER CAFEに来た時のようにワクワクしています！人の力って凄くて、ここにみんなで集まって、その瞬間でしかない思い出をつくって欲しい」と語ったほか、村川は「超カラフルで視界がハッピー！ここに住みたい。夢の中のような現実が原宿にできたのが嬉しい！」と語り、福山も「原宿の新名所ができたと思います！世界からたくさんの人が来てくれたら嬉しいです」と思いを語った。

『KML』は、KAWAIIカルチャーの第一人者 増田セバスチャンが総合プロデュース／クリエイティブディレクションを務める、新感覚のエンターテイメント体験。ショー、音楽、フード、ゲームといった要素を1つの物語とし、60分間の回遊型ライブエンターテイメント体験を提供する。来場者は観客として眺めるのではなく、KAWAIIの物語の世界に足を踏み入れる“見学者”として、原宿発のKAWAIIのカルチャーを五感で体感することができる。『KAWAII MONSTER CAFE』のIPを進化させた同施設では、色彩あふれる地下空間を舞台に、ライブ要素を含むさまざまな体験コンテンツを通じて物語の世界に入り込める。

『KML』のアイコンキャラクター『モンスターガール』たちが登場する体験コンテンツ『Monster Party』では、『復活セレブレーション』をテーマに、空間全体を使ったストーリーと演出の中でモンスターたちの物語の一部として体験に参加できる。

さらに、施設の中心には『KML』のメインキャラクター チョッピーをモチーフにしたカラフルなスイーツ型モニュメントが登場。入場後すぐに貸切で写真や動画の撮影が楽しめる『ライドパス』オプションも用意されている。

加えて、同施設でしか味わえないオリジナルフード＆ドリンクを提供するほか、施設内で手に入る『KAWAII COIN』を使用して楽しめるゲームコンテンツや、オリジナルグッズ、フォトスポット『カワイイデコハウス』なども楽しむことができる。

「かつて原宿の地下には大きなモンスターのワンダーランドがあった」という伝説を秘めた同施設は、“発掘隊”と“Dr. Sebastian”によって再発見され、その一部が一般公開されるというストーリーを有している。同施設を音楽面から支えるのは、『KAWAII MONSTER CAFE』の楽曲制作も担当した音楽プロデューサー RAM RIDER。KAWAIIをテーマにした物語に寄り添うようにドラマチックに構成され、ミュージカルのようにシームレスに展開されるという。

また、『KML』の“発掘隊”であるクルーの制服は、世界中にファンを持つ原宿KAWAIIのレジェンドファッションブランド『6%DOKIDOKI』とのコラボレーションにより誕生した。

＜増田セバスチャン コメント＞

KAWAII MONSTER CAFEのクローズから5年。ついにモンスターたちの物語が原宿で再始動します。一見、異世界に迷い込んだと思うかもしれませんが、ファンタジーは現実の扉。この新しく“発掘”されたKAWAII MONSTER LANDで、原宿のスピリッツである“自由なファッションとマインド”、そしてKAWAIIのコアである“自分自身を表現すること”の大切さというメッセージも受け取っていただけると嬉しいです。

