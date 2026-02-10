（台北中央社）台北市政府観光伝播局は、25日に開幕する「2026台北ランタンフェスティバル」（台北灯会）で、世界的に知られるコンテンツ「トランスフォーマー」とコラボレーションする。花博公園の会場には人気キャラクター「オプティマスプライム」をかたどった高さ約10メートルの大型装置がお目見えする。



今年は西門エリアと花博公園エリアの2会場で開催。花博公園エリアに設置される「オプティマスプライム」の大型装置では光の演出も行われ、没入型の体験を来場者に届ける。同エリアには「バンブルビー」や「メガトロン」をデザインした作品も登場する。



同フェスで配布するミニランタンにもオプティマスプライムのデザインを採用。3月1日から3日まで、両会場で数量限定で配布する。同1日と2日には、市内12カ所の指定場所での配布も予定している。



同フェスは3月15日まで。



（楊淑閔／編集：名切千絵）