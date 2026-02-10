【今さら聞けないサッカー用語：回収】いかに増やして、効果的な攻撃に繋げられるか。代表的な選手は佐野海舟。奪い返されてしまっては本末転倒
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「回収」だ。
――◆――◆――
専門的なサッカーワードとして定義されている訳ではないものの、もっともらしいシチュエーションから慣用的に用いられており、現場レベルでも、サッカー中継の実況や解説でも、しばしば使われる。
ロングボールをめぐる競り合いのセカンドボール、相手ボールになる間際のルーズボール、主に攻守の切り替わりで発生するシーンで、マイボールにするプレーを表す。
相手からボールを「奪う」とも同義になりやすいが、「回収」の方がより広く使いやすい。エリアに関しても特定される訳ではないが、そうしたシチュエーションが起こりやすい中盤の攻防で使われることが多い。
回収の方法としては、どちら側でもないイーブンボールをいち早くマイボールにするケースと相手のボールになりかけたところで上手く身体を寄せて、ボールを刈り取るケースがある。もちろん、局面的な数的優位を活かして自分たちのボールにするケースも、回収に当てはまるだろう。
試合の強度が高くなるほど、こうした切り替わりやセカンドボールが中盤で発生しやすく、そこで相手より多くボールを回収できるかどうかが勝負のプライオリティになる。そのため、ボランチなどにボール回収力の高い選手を起用するケースが増えている。
代表的な選手としては日本代表MFの佐野海舟が挙げられるが、その名前から”佐野回収”と書かれることも多い。
もちろんボールを回収しても、直後のパスなどでズレて、相手に奪い返されてしまっては本末転倒だ。そのため、ボールを回収する選手には攻撃の判断力や正確なファーストパスの能力も求められる。
いかに回収を増やして、そこから効果的な攻撃に繋げられるかが戦局に大きく関わるのだ。
文●河治良幸
――◆――◆――
