ガンズ・アンド・ローゼズ、エンディング主題歌で話題の『閃光のハサウェイ』大ヒットでYouTube特番配信決定

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のエンディング主題歌としてガンズ・アンド・ローゼズの「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」が抜擢され、映画の大ヒットと併せて大きな話題となっている。

これを記念して、2月13日21時よりガンズ・アンド・ローゼズの名曲を振り返るYouTube特別番組の配信が決定した。

■ガンズのデビューアルバムを中心に、人気楽曲MVやライブ映像を約60分にわたって配信！

今回の配信では「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を収録し、全世界で3,000万枚のモンスターヒットとなったバンドのデビューアルバム『Appetite for Destruction』発売時期の楽曲を中心に、人気楽曲のMVやライブ映像が約60分にわたって配信される。以前からのガンズファンはもちろん、今回の楽曲起用で初めてガンズを知ったガンダムファンも楽しめる内容となっている。また、配信ではコメント欄も開放されるので、ガンズ愛や劇場で「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を聴いたときの感想などをコメントすることも可能だ。

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、1月30日に公開され、5日間で興行成績10億円を突破、全国映画動員ランキングでも堂々の1位を獲得している。この映画公開に伴い、エンディング主題歌のガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」のダウンロード数は前週比12,166％、ストリーミング数は前週比410％、Spotifyの急上昇ランキングでは最高13位まで上昇。Spotifyのバイラルトップ50にもランクイン、ShazamではバイラルチャートTOP10入りするなどし、リバイバルヒットとなっている。

■映画情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

1月30日（金）全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

(C)創通・サンライズ

