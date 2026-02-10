日本化学工業 <4092> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.2％減の19.7億円に落ち込み、通期計画の32億円に対する進捗率は61.7％にとどまり、5年平均の93.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は12.2億円の黒字(前年同期は1.6億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比37.8％減の6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.3％→6.3％に大幅悪化した。



