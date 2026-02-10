東洋製罐グループホールディングス <5901> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比91.4％増の483億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の460億円→490億円(前期は223億円)に6.5％上方修正し、増益率が2.1倍→2.2倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の118億円→148億円(前年同期は100億円)に25.3％増額し、増益率が17.8％増→47.6％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比9.9％増の141億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.6％に悪化した。



株探ニュース

