ビーマップ <4316> [東証Ｇ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は2億6200万円の赤字(前年同期は2億3500万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比5.2倍の2億9200万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は4300万円の赤字(前年同期は3400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.8％→-13.2％に急悪化した。



株探ニュース

