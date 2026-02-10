阿波製紙 <3896> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億9400万円の赤字(前年同期は3300万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.6％減の1億2400万円に落ち込む計算になる。



同時に、従来未定としていた期末一括配当を見送る(前期は無配)とし、無配継続する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比80.0％減の1700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.7％→0.9％に悪化した。



